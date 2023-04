Roulers bat Maaseik et reprend la tête des Champion's playoffs

À l'occasion de la septième journée des Champion's playoffs du championnat de Belgique de volley, Roulers, Louvain et Alost se sont imposés.

Dès l'entame du match, les Roulariens démontraient qu'ils avaient quelque peu digéré leur déception européenne en prenant le match à leur compte (25/20). Mais Maaseik, leader des Champion's playoffs ne l'entendait pas de cette oreille et redressait parfaitement la barre (19/25). Dans son antre, Roulers le savait: il était primordial de s'imposer pour reprendre confiance. Et au terme de deux manches disputées jusque dans le money-time, les Roulariens engrangent trois points importants (25/22, 25/23).

Deux jours après sa déconvenue en finale de la Coupe CEV, Roulers retrouvait déjà la compétition belge vendredi soir. Et le menu était corsé puisque les champions de Belgique en titre croisaient la route de leur principal rival cette saison: Maaseik. Un Clasico qui a tenu toutes ses promesses.

Une victoire qui permet aux Roulariens de reprendre la tête des playoffs avec 20 points -avec encore un match de retard à jouer-, devant Maaseik (18).

En parallèle, Gand n'est pas parvenu à s'imposer du côté d'Alost. Conservant un mince espoir de se qualifier pour la finale du championnat, les Gantois ont tout simplement déchanté sur le terrain alostois, s'inclinant en trois sets secs (25/21, 25/12, 25/17). Si mathématiquement les deux premières places sont encore à portée, il faudrait un sacré concours de circonstances pour voir les Gantois se battre pour le titre.

Un scénario similaire pour Louvain qui, malgré une seconde victoire de rang, devra espérer que les deux leaders - Roulers et Maaseik - perdent de nombreuses plumes. Pourtant les Louvanistes l'ont emporté face à Menin en trois sets (20/25, 23/25, 21/25) et reprennent la troisième place aux Gantois. Menin pour sa part est doublé par Alost et se retrouve dernier de ces Champion's playoffs.