Rugby Championship: la Nouvelle-Zélande résiste au retour de l'Australie

Saeed KHAN

Les All Blacks de la Nouvelle Zélande ont remporté samedi leur match contre l'Australie comptant pour la cinquième journée du Rugby Championship (31-28), même s'ils se sont fait peur en fin de rencontre.

Ce match aurait pu être une première finale pour le gain du tournoi qui réunit aussi l'Afrique du Sud et l'Argentine, il n'a été qu'une rencontre de la peur entre l'Australie, humiliée en Argentine (67-27) quinze jours plus tôt, et la Nouvelle-Zélande, trois défaites en quatre journées dont deux contre l'Afrique du Sud.