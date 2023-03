Schio, avec Kim Mestdagh, commence bien les quarts de finale contre Valence

Dominatrices en première période (40-33), les Italiennes subissaient le retour des Espagnoles, qui comptaient jusqu'à 6 points (47-53) dans le troisième quart. Valence entamait le dernier quart avec une unité d'avance (55-56). Mais porté par Astou Ndour (21 points) et Marina Mabrey (20 points) Schio renversait complètement la situation et l'emportait 75-63. Mestdagh a mis 5 points, ajoutant 1 rebond et 1 assist, en 19:12. Du côté de Valence, Leticia Romero a terminé avec 15 points au compteur.

Les quarts de finale de l'Euroligue se disputent au meilleur des trois matchs. Schio, deuxième de son groupe lors de la saison régulière, bénéficie de l'avantage du terrain sur Valence, qui s'était classé troisième de sa poule. Le deuxième match se jouera en Espagne vendredi. La belle éventuelle sera programmée en Italie le 22 mars. Le vainqueur se qualifiera pour le Final Four, programmé du 14 au 16 avril.