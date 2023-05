Sha'Carri Richardson s'impose sur 100m en 10.76

Sha'Carri Richardson avait déjà couru cette saison la ligne droite en 10.57 et 10.75 début avril à Miramar, mais le vent était bien trop favorable en Floride (+ 4,1 m/s et + 2,8 m/s), alors que la limite autorisée est de 2,0 m/s.

À Doha vendredi soir, le vent était dans la limite (+ 0,9 m/s) et la sprinteuse américaine de 23 ans a fait la différence sur Shericka Jackson sur la seconde moitié de course, pour devancer de 9/100e la championne du monde du 200 m et la vice-championne du monde du 100 m