Six nations: l'Italie écoeure l'Ecosse et met fin à deux ans d'attente

Mais Garbisi et ses coéquipiers, menés alors 22-21, ont cette fois eu le temps de passer sur les Ecossais leurs nerfs et toutes les frustrations accumulées depuis un encourageant début de Tournoi 2024, pas franchement récompensé jusque là.

Ce coup de main du destin a complètement changé la physionomie de la rencontre: face à la jeunesse et au culot de la Nazionale, l'Ecosse a perdu pied, à l'image de Duhan van der Merwe, son ailier qui avait marqué trois essais contre l'Angleterre et qui a rarement pesé sur la rencontre.

C'est d'abord Louis Lynagh, fils de la légende australienne Michael Lynagh, qui, pour sa première sélection sous le maillot azzurro, a transpercé la défense écossaise en récupérant une lumineuse ouverture au pied de Garbisi (44e, 21-22).

Garbisi a certes raté la transformation, mais l'entrée en jeu de Varney, en remplacement de Martin Page-Relo, auteur d'une pénalité de 45 m en première période, a donné un second souffle aux Azzurri.

Les hommes de Gonzalo Quesada, plus mobiles et plus déterminés que leurs adversaires écossais, ont pris le large grâce à un troisième essai inscrit par Varney à la 56e minute et transformé par Garbisi (28-22).

Le demi d'ouverture a porté le score à 31-22 grâce à une pénalité et l'Italie a cette fois tenu le choc, malgré un quatrième et dernier essai écossais (78e) et une ultime alerte dans un long temps additionnel qui a mis au supplice les tifosi italiens.

"Tout le mérite revient aux joueurs, ce groupe travaille très bien, je suis très fier de ces joueurs et de ses leaders, ce n'est que le début, mais je ne pense pas avoir transformé cette équipe", a souligné Quesada qui a pris les commandes de la Nazionale après la Coupe du monde 2023.

L'Italie, qui ne s'était plus imposée à domicile dans le Tournoi depuis mars 2013, a bondi grâce à cette victoire bonifiée à la 4e place avec sept points alors qu'elle avait terminé à la 6e et dernière place lors des huit éditions précédentes du Tournoi.

Pour l'Ecosse, toujours deuxième, cette défaite compromet fortement sa quête d'un premier titre dans le Tournoi depuis 1999, alors que l'Irlande peut être titrée en cas de résultat nul ou de victoire contre l'Angleterre samedi après-midi (17h45).