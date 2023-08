Six nouvelles fédérations membres de World Boxing

World Boxing, nouvelle instance qui souhaite la reconnaissance du Comité International Olympique (CIO) pour régir la boxe anglaise, a annoncé l'admission de six nouveaux membres jeudi. L'organisation en compte désormais douze.

L'Allemagne, le Canada, le Brésil, l'Argentine, la Suède et le Honduras sont les nouvelles nations membres. Elles rejoignent la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et les États-Unis, admises plus tôt au mois d'août.

"L'intention de notre fédération depuis le début est d'assurer la présence permanente de la boxe aux Jeux olympiques. Le seul moyen de convaincre le CIO est de prendre un nouveau départ avec une nouvelle fédération", a déclaré Michael Müller, directeur sportif de la DBV, à l'agence allemande DPA.