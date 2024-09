Sur des canaux de l'est de Londres, des femmes musulmanes s'évadent grâce aux sports nautiques

BENJAMIN CREMEL

Dans l'un des quartiers les plus pauvres et les plus denses de Londres, un programme réservé aux femmes les incite à se mettre au kayak et au paddle. Des musulmanes y découvrent un sport qu'elles pensaient inaccessible.

"Quand je suis sur l'eau, j'ai l'impression de faire quelque chose pour moi et non pour les autres", se réjouit Dilruba Begum, en naviguant sur son kayak sur un canal de l'est de Londres qui traverse le quartier multiculturel de Poplar, où vit une importante population originaire du Bangladesh.