Taylor Fritz et Tommy Paul remportent la médaille de bronze en double

Les Américains Taylor Fritz et Tommy Paul ont remporté samedi la finale pour la médaille de bronze du double messieurs du tournoi olympique de tennis, disputé à Roland-Garros, samedi à Paris. Ils ont battu les Tchèques Tomas Machac et Adam Pavlasek en deux sets 6-3, 6-4.

Taylor Fritz remporte sa première médaille olympique, au même titre que Tommy Paul.

Lors de la finale pour l'or, les Australiens Matthew Ebden et John Peers ont remporté la médaille la plus prestigieuse, en battant la paire américaine composée d'Austin Krajicek et Rajeev Ram au super tie-break 6-7 (6/8), 7-6 (7/1), 10/8 après plus de deux heures de match, les États-Unis remportant donc la médaille de bronze et la médaille d'argent.