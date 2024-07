Team Belgium passe de 164 à 165 athlètes pour Paris

Le Team Belgium se rendra avec 165 athlètes aux Jeux Olympiques de Paris 2024 après quelques changements survenus durant le week-end en athlétisme et en BMX, a annoncé le Comité olympique et interfédéral belge (COIB) mardi.

Le COIB a présenté samedi sa cinquième et dernière sélection, composée de 164 athlètes. En athlétisme, Jonathan Borlée avait annoncé son forfait, et la fin de sa carrière, vendredi. Christian Iguacel, déjà désigné comme réserve, s'ajoute à la sélection des relais 4x400m messieurs et mixte. Aucun athlète réserve supplémentaire n'est désigné. Toujours en athlétisme, Imke Vervaet, déjà sélectionnée sur le relais 4x400m mixte et le 4x400m dames, pourra disputer également le 200m individuel.

En cyclisme BMX Racing, Elke Vanhoof doit déclarer forfait à la suite d'une chute. Elle est remplacée par Aiko Gommers, qui était déjà désignée comme réserve. Valerie Vossen est la nouvelle réserve.