Thomas Pieters est douzième après le premier tour du BMW Open international

Pieters a rencontré quelques difficultés avec un bogey et un double bogey aux trous deux et cinq, mais il s'est brillamment repris en réalisant six birdies sur les treize trous suivants, dont trois lors des trois derniers trous. Il se situe à trois coups de l'Italien David Micheluzzi, qui mène seul avec un coup d'avance sur l'Américain Patrick Reed, le Sud-Africain Casey Jarvis, l'Écossais Ewen Ferguson et l'Anglais Frank Kennedy. Pieters partage cette douzième place avec pas moins de dix-huit autres golfeurs.

Matthis Besard a réalisé un exploit en réussissant un trou-en-un sur le douzième trou, un par-3 de 148 mètres. Cependant, après avoir également enregistré quatre birdies, trois bogeys et un triple bogey, il a dû se contenter d'un score dans le par, le plaçant à la 87e place ex æquo. De son côté, Nicolas Colsaerts a noté trois birdies et un eagle, mais aussi quatre bogeys et un double bogey, terminant avec un score de 73 coups qui le place en 108e position.