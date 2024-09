Thomas Pieters perd une place au classement à Chicago

Le sextuple vainqueur du European Tour compte cinq coups de retard sur le leader espagnol Jon Rahm, qui a rendu une carte de 64. L'ancien N.1 mondial, vainqueur du Liv Golf UK en juillet, a un coup d'avance sur son compatriote Sergio Garcia. La troisième place, à deux coups de Rahm, revient à l'Américain Brooks Koepka.

Dans le classement par équipes, le team RangeGoats GC, composé de Thomas Pieters et des Américains Peter Uihlein, Bubba Watson et Matthew Wolff, est tombé à la douzième place, avant-dernière du classement. La première place est partagée par Cleeks GC et Cruchers GC, avec un score de dix sous le par.

L'Anglais Tyrrell Hatton a réalisé un trou-en-un sur le par-3 du sixième trou.