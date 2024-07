Tibo Vyvey et Niels Van Zandweghe en repêchage du deux de couple en poids légers en aviron

Les rameurs Tibo Vyvey et Niels Van Zandweghe sont qualifiés pour le repêchage de l'épreuve du deux de couple en poids légers en aviron des Jeux Olympiques d'été de Paris. Dimanche, au stade nautique de Vaires-sur-Marne, le duo belge, avec un temps de 6:45.07, a terminé 3e de la deuxième série, dans laquelle les deux premiers se qualifient pour les demi-finales A/B et les autres sont envoyés en repêchages. Tibo Vyvey et Niels Van Zandweghe disputeront leur prochaine course le lundi 29 juillet (10h40).

Les Italiens Stefano Oppo et Gabriel Soares, en 6:29.17, et les Tchèques Jiri Simanek et Miroslav Vrastil, en 6:34.33, respectivement premiers et deuxièmes, sont directement qualifiés pour les demi-finales. Le Chili (6:46.90) et l'Ouzbékistan (6:56.57) complètent le classement de la série derrière la Belgique.

Tibo Vyvey dispute ses premiers Jeux Olympiques. Pour Van Zandweghe, il s'agit d'une deuxième participation aux JO après ceux de Tokyo en 2021 à l'issue desquels il avait décroché une cinquième place dans cette épreuve aux côtés de Tim Brys.