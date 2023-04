Tinne Gilis élue athlète du mois de mars

La joueuse de squash de 25 ans a remporté le tournoi Pro Tour du On Fire Open à Washington fin février aux États-Unis, son principal titre sur le circuit et son 5e en carrière.

Championne d'Europe et médaillée d'or aux Jeux mondiaux l'an dernier, l'Anversoise, était très heureuse d'avoir accroché un tournoi labellisé bronze (doté de 50.000 dollars). "C'est quelque chose que je voulais réussir cette saison", a expliqué la Belge sur le site de l'IWGA. "Je ne savais pas trop quand j'y arriverais parce que j'ai dû composer avec des blessures, mais je suis contente d'avoir pu me remettre à niveau et continuer à m'entraîner, parce que mentalement ce fut difficile."