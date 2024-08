Tinne Gilis "heureuse" de son 2e titre européen : "une belle manière de débuter la saison"

"Je n'oublie pas que j'ai déjà gagné en 2022, mais je me sens très honorée d'être championne d'Europe en 2024 une fois encore, et je suis surtout très heureuse de la manière", a confié la numéro 2 belge, 26 ans, au micro des organisateurs. "Je voulais faire quelque chose de bien pendant ce tournoi et je voulais vraiment bien commencer la saison. Je suis très contente de cette victoire, Melissa a très bien joué. Elle ose toujours beaucoup et c'est difficile de jouer contre elle. Cela a été dur pour moi aujourd'hui, mais cela ne rend la victoire que plus belle."