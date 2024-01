Tommy Fleetwood remporte le Dubai Invitational

Fleetwood et l'Irlandais Rory McIlroy, qui étaient en tête depuis le début du tournoi, ont tous deux enregistré un dernier tour de 67 coups. Quintuple vainqueur d'un tournoi majeur et numéro deux au classement mondial, McIlroy semblait se diriger vers la victoire quand il a vu la balle disparaître dans l'eau au dernier trou, ce qui lui a coûté un bogey. Par contre, Fleetwood, 32 ans, a réussi deux birdies sur les deux derniers trous et a remporté sa septième victoire sur le circuit européen.

Au classement final, McIlroy a partagé la deuxième place avec le Sud-Africain Thriston Lawrence, auteur du deuxième meilleur tour de la journée en 64 coups.