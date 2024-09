Troisième succès pour Ostende qui trône seul en tête, défaite d'Alost à Zwolle

Ostende a remporté un troisième succès ce dimanche en s'imposant en déplacement à QSTA United (61-102) en BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket-ball. Plus tôt dans l'après-midi, Alost s'était incliné (90-82) à Zwolle. Il s'agit pour Alost de la deuxième défaite en autant de sorties alors que Zwolle (coaché par la Belge Gaëlle Bouzin) a remporté à cette occasion un second succès.

Au classement général provisoire, Ostende occupe désormais, seul, la 1re place avec trois victoires mais une rencontre de plus que ses adversaires tandis que Zwolle rejoint Courtrai et Limburg United en deuxième position avec deux succès en deux rencontres. Avec deux défaites, Alost occupe la dernière place provisoire en compagnie de Feyenoord et de BAL Weert.

A Bemmel, les multiples champions de Belgique n'ont été accrochés que pendant cinq minutes (12-13) avant de se détacher (10e: 19-29) pour atteindre le repos avec déjà 22 longueurs d'avance (36-58) alors que le coach Gjergja avait déjà passé tout son effectif en revue. Les rotations se sont poursuivies après la mi-temps avec 10 joueurs ostendais alignés au minimum 9 minutes. Cela n'a pas empêché l'écart final de grimper à plus de 40 unités sous la conduite de Tim Allen (22 points) et de Davion Mintz (17 points et 9 rebonds).