"Un mauvaise tactique dans la 2e régate du jour", regrette William De Smet

"J'ai choisi une mauvaise stratégie dans la 2e manche", a immédiatement déclaré le régatier anversois à sa sortie de bateau dans la baie de Marseille. Si ce résultat, le moins bon des 6 premières manches, ne lui est pas comptabilisé au classement, il a pour effet de valider sa 34e place de vendredi. Il totalise dès lors 78 points et se retreouve éloigné de 15 unités du top 10, qui participera mardi à la course aux médailles. "La 1re manche a été ok (13e), mais dans la 2e je suis parti du mauvais côté. Le vent était meilleur à bâbord et je suis parti sur tribord ce qui a tout rendu plus compliqué."

Pour la première fois depuis le début des épreuves de voile à Marseille, le plan d'eau de la marina du Roucas-Blanc a bénéficié d'un vent bien supérieur à 15 noeuds. Un bon Mistral soufflant de nord-ouest. "Je n'ai pas encore regardé quelles seront les conditions ce dimanche. Je prends la météo comme elle vient. Je n'ai d'ailleurs aucune stratégie en tête pour les deux prochaines régates. On verra demain", a succinctement conclu De Smet.