Un nouveau record pour Roos Vanotterdijk dans une "ambiance magnifique, je me suis amusée"

Pour ses premiers Jeux, la jeune Limbourgeoise, 19 ans, ne pouvait prétendre à mieux que "de réussir une belle course pour mes premiers JO, aller en demi-finale, avoir le 10e temps, et réussir mon meilleur chrono. Je ne peux pas m'attendre à plus. C'était dur, mais c'était chouette. Je me suis amusée et j'ai tout donné. Après est arrivé ce qui est arrivé. La course parfaite n'existe pas", a-t-elle répété en zone mixte. "Ok, j'étais morte à la fin, mais au niveau technique il y a toujours des choses à améliorer, concrètement pour le dire, je dois revoir la vidéo."

Les premières médailles de la délégation belge conquises quelques instants plus tôt dans le contre-la-montre en cyclisme avec Remco Evenpoel en or et Wout van Aert en bronze n'ont pas laissé insensible Roos Vanotterdijk. "Naturellement, ce n'est pas tous les jours que l'on devient champion olympique. Cela m'a donné de l'énergie."