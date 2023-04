Une présélection de 19 joueuses pour l'Euro

Les fers de lance figurent dans le noyau de Rachid Meziane, le sélectionneur français des Belgian Cats. Emma Meesseman, lauréate en Euroligue et championne de Turquie avec Fenerbahce, Antonia Delaere, éliminée en demi-finales des playoffs en Italie, et Maxuella Lisowa (Lucca), ont terminé leur saison en club. Julie Allemand (Lyon), Julie Vanloo et Kyara Linskens (Montpellier), ainsi qu'Hind Ben Abdelkader (Villeneuve d'Ascq) vont seulement entamer leur quart de finale des playoffs en France.

La nouvelle venue est Bethy Mununga. L'intérieure bruxelloise, 25 ans, impressionnante avec son club roumain de Sepsi en EuroCoupe (13,7 pts et 12,8 rebonds par match au terme de dix rencontres européennes), intègre le noyau.

Trois jeunes, Emma Vindevogel (Waregem), 18 ans, Habibatou Bah (Phantoms Boom), 18 ans, et Julia Franquin (Liège), 20 ans, sont aussi invitées pour la première fois. Laure Résimont, championne de Belgique avec Malines, Nastja Claessens (Waregem), Ine Joris (Courtrai) et Morgane Armant (St-Amand) complètent le noyau.

Les Belges se rassembleront le 6 mai et disputeront quatre matches de préparation en Belgique (26 et 28 mai contre la Grèce, 8 et 10 juin contre la Chine). Deux stages en Serbie (et deux matches contre les championnes d'Europe les 19 et 20 mai) et en Espagne (à Cordoue contre la Turquie le 3 juin et les Espagnoles le 4 juin) sont au programme.