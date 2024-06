Washington et Julie Vanloo battent encore Dallas et quittent la dernière place

Au lendemain de leur victoire à Dallas 69-97, les Washington Mystics ont aligné une seconde victoire face aux Wings, dimanche dans la capitale fédérale. Julie Vanloo et ses partenaires se sont imposées 92-84 et ainsi aligné une 4e victoire en cinq matchs.

L'arrière des Belgian Cats Julie Vanloo, titulaire, a marqué 8 points (3/8 et 1/4 à 3 pts), pris 2 rebonds et donné 3 assists.

Ce succès permet à Washington de quitter la dernière place du classement et de présenter un bilan de 4 victoires et 13 défaites. Dallas est désormais 12e et dernier (3v-13d).

Les Mystics avaient débuté la saison par douze défaites consécutives.