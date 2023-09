XV de France: encore des points d'amélioration

Une victoire inaugurale contre les All Blacks ne peut être qu'encourageante pour la suite d'un Mondial que la France veut gagner. Mais de l'avis du capitaine Antoine Dupont, les Bleus ont été "moyens" contre la Nouvelle-Zélande et des pistes d'amélioration demeurent. . Une discipline de fer

Seulement quatre pénalités concédées et une mêlée intraitable: les Bleus ont été particulièrement sérieux et appliqués pour se sortir du piège néo-zélandais. "La discipline nous a permis dans les temps faibles de rester au contact des Néo-Zélandais et de reprendre la main sur la deuxième partie de match. Ainsi que de permettre à Thomas Ramos de nous maintenir à flots avec son pied", a assuré le sélectionneur Fabien Galthié. La touche Jérôme Garcès, l'ancien arbitre international qui a intégré le staff des Bleus pour travailler justement ce point? "C'est un domaine déterminant pour gagner. Hier, on a été quasiment parfaits avec des situations où on était vraiment poussés dans nos retranchements, où on était même dans le dur par moment. Ça prouve le travail qui est réalisé par Jérôme mais aussi des joueurs", a assuré l'entraîneur chargé de l'attaque Laurent Labit, interrogé sur cet apport.

. Une défense sur courant alternatif Point fort en début de mandat de Fabien Galthié, la défense française, bâtie par l'entraîneur anglais Shaun Edwards, marque le pas. Au point d'encaisser près de trois essais par match en moyenne pendant les quatre matches de préparation (contre 1,7 lors du Grand Chelem de 2022), et deux vendredi au stade de France. Avec trente-deux plaquages ratés contre les All Blacks, les Bleus ont joué avec le feu. Notamment en première période, où leur défense avait plus des airs de portes de saloon que de coffre-fort intraitable. Les absences de Jonathan Danty (qui devrait revenir dès le prochain match), Paul Willemse ou Cyril Baille n'excusent pas tout. Le centre Yoram Moefana a été à la peine, tout comme le deuxième ligne Cameron Woki. "Ce sont des points d'amélioration, on doit être plus collectif, avec et sans le ballon", a expliqué Galthié.

. Un mental à toute épreuve Un match "moyen" selon le capitaine Antoine Dupont mais une large victoire face aux All Blacks (27-13). "Même quand on est hyper moyens, c'est hyper positif de gagner en marquant presque trente points. On a su acquérir une confiance sûre. Même quand on prend des points, on arrive à ne pas s'affoler, on sait comment revenir...", a poursuivi la vedette des Bleus. Et même dans ses temps faibles, la France marque, grâce à la botte de Ramos, ce qui lui a permis de rester au contact au score malgré une première période où elle a été dominée. Même son de cloche du côté de Charles Ollivon: "On a tout donné", a lancé le troisième ligne tandis que l'arrière Melvyn Jaminet évoque des Bleus "qui ont su se remobiliser". Après deux essais encaissés en début des deux mi-temps, ils auraient pu accuser le coup, surtout sans Jonathan Danty, Cyril Baille ou Paul Willemse. La blessure du talonneur Julien Marchand, touché à la cuisse gauche et qui pourrait être absent un moment, aurait pu les mettre dans le dur. Ce ne fut pas le cas. Si elle devait entraîner son absence au-delà de la phase de poules (une déchirure à la cuisse a été évoquée par Galthié), la blessure de Marchand serait toutefois un coup dur pour une première ligne qui est un des grands atouts de ce XV de France. . Des remplaçants décisifs Comme souvent, le banc a apporté sa pierre à l'édifice français. À commencer par le talonneur Peato Mauvaka, entré en jeu au bout de douze minutes pour suppléer son partenaire de club Julien Marchand. "On n'est jamais prêts à rentrer aussi tôt (...) J'ai essayé de vite switcher. Avec l'adrénaline, on oublie un peu la fatigue", a admis Mauvaka, auteur d'un match de très haut niveau. Tout comme le centre Arthur Vincent, qui a gratté un ballon important (70e), ou le deuxième ligne Romain Taofifenua (2 plaquages).