Yanla Ndjip-Nyemeck chute sur le 1er obstacle : "Cela peut arriver à tout le monde"

Ndjip-Nyemeck avait déclaré avant ces Mondiaux indoor en Écosse, que cela constituerait une nouvelle étape dans son apprentissage après l'Euro espoirs en en Finlande l'année dernière.

"Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pour cela, je dois d'abord revoir les images", a répondu Ndjip-Nyemeck. "Je me sentais bien, l'échauffement s'était bien passé. Mais bon, ce sont les haies. Cela peut arriver à tout le monde. On en tire les leçons et on va de l'avant".