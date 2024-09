Yaroslava Mahuchikh tête d'affiche à la hauteur en Belgique, devenue "une deuxième maison"

L'Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh sera la vedette du concours de saut en hauteur du Mémorial Van Damme, vendredi au stade Roi Baudouin. L'Ukrainienne de 22 ans saute dans son jardin, elle qui a élu domicile à Heusden-Zolder depuis un an et demi. "Le fait que mes voisins belges viennent me soutenir dans le stade est incroyable", s'est réjouie la championne olympique en conférence de presse.

L'amour pour la Belgique n'en ternit pas moins le lien indéfectible qu'entretient Mahuchikh avec l'Ukraine. "Je me bats pour mon pays, sur la piste. Je saute pour mon pays et ses habitants", a-t-elle annoncé. En attendant une stabilisation, la Belgique est une "deuxième maison et je bénéficie d'un soutien extraordinaire".

"J'aimerais vraiment terminer la saison en beauté et remporter ce trophée de diamant pour la troisième fois (consécutive, ndlr). Après cela, je me régalerai de gaufres belges et de chocolat", a plaisanté Mahuchikh. Sa performance au Heysel conclura une saison marquée par un titre continental, une médaille d'or et un record du monde (2m10) aux JO.