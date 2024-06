Yente Van Doren et Lars Buijs dixièmes après le premier tour du Homburger Open

Buijs a réussi six birdies contrebalancés par trois bogeys tandis que Van Doren a totalisé cinq birdies et a commis deux fautes. Kristof Ulenaers, qui a commencé par un triple bogey au troisième trou, a ensuite réussi cinq birdies avant de commettre une autre erreur. Il a bouclé le parcours en 64 coups, ce qui lui a valu la 21e place.

Jean De Wouters a réalisé un parcours en dents de scie en 65 coups, synonyme de 36e position, avec cinq birdies et quatre bogeys. Maxime Palenik a également eu besoin de 65 coups avec un mélange de six birdies, trois bogeys et un double bogey. Tanguy Marionex (68 coups, 77e) et Arnaud Galand (70 coups, 103e) auront du mal à franchir le cut.