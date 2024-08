Yente Van Doren remporte le Gelpenberg Open

Kristof Ulenaers, tout comme le vainqueur, a réalisé un dernier tour en 70 coups, ce qui lui a permis de grimper de la 28e à la 16e place. Lars Buijs, quant à lui, a connu une journée difficile avec un score de 78, le reléguant à la 25e place. Arnaud Galand, dernier Belge qualifié pour le dernier tour, a signé une carte de 76 et s'est classé 41e.

À 27 ans, Van Doren, qui avait déjà gagné le Pro Golf Tour St. Pölten plus tôt cette saison, a bouclé son dernier parcours en 70 coups, soit un sous le par, avec quatre birdies et trois bogeys. Son score total de 207 coups lui a permis de terminer à égalité avec le Néerlandais Wouter de Vries. C'est lors du barrage que Van Doren a réussi à faire la différence.

Alors qu'il ne reste plus que deux tournois à jouer sur le circuit Pro Golf Tour, Yente Van Doren et James Meyer de Beco occupent les première et deuxième places du classement général. Une place dans le top cinq à la fin de la saison garantirait une carte pour le Challenge Tour, le 2e niveau professionnel européen, en 2025.