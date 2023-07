Bollen/Raspatelli/Leenders/Ayari remportent les 25H Fun Cup

La course a été particulièrement disputée avec quatre voitures terminant dans le tour des vainqueurs. Entre des conditions difficiles en début de course, stratégies différentes et gestion des neutralisations, c'est la N°424, qui a réussi à rééditer sa performance de 2022. De l'équipage vainqueur il y a douze mois, seuls Lucca Ayari et Michaël Leenders étaient à nouveau de la partie, ce dernier remportant ainsi un quatrième succès personnel, à chaque fois avec l'équipe M3M. Si Matteo Raspatelli s'offre un premier succès aux 25 Heures, Cédric Bollen améliore encore son record, lui qui vient de remporter une septième victoire sur les neuf dernières éditions.

Le podium a été complété par Guillaume Mondron/Gilles Verleyen/Simon Tourneur/Maxime (N°480 Milo Racing), échouant à 2:24 et Timo Van Impe/Lorenzo Donniacuo/Kevin Caprasse/Ludovic Bellinato/Christophe Nivarlet (N°280 Socardenne Milo), qui a terminé à 2:31. Quatrième, l'équipage français Arnaud Tsamère/Tanguy Ide/Olivier Pernaut/Théo Nouet/Benjamin Rivière (N°483 Orhes-ZeCarrosserie-Comeback) a loupé le podium pour deux secondes à peine.