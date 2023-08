Abandon de Jasper Philipsen

Jasper Philipsen a abandonné lors de la course en ligne élites des Mondiaux de cyclisme, dimanche, à Glasgow. Le sprinteur de la sélection belge a été lâché du groupe des favoris à un peu plus de 100 km de l'arrivée. Une vingtaine de kilomètres plus tard, il jetait l'éponge.

Philipsen était l'un des trois leaders belges, avec Wout van Aert et Remco Evenepoel, mais le parcours en Ecosse s'est avéré finalement trop dur pour lui. Le Limbourgeois avait remporté le mois passé quatre étapes et le maillot vert du Tour de France.

Plus tôt dans la course, le Danois Kasper Asgreen, le triple champion du monde slovaque Peter Sagan, le Britannique Fred Wright, l'Allemand Nils Politt et Frederik Frison avaient notamment quitté la course.