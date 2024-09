Alec Segaert en bronze dans la course en ligne espoirs, Niklas Behrens sacré

Alec Segaert a décroché la médaille de bronze de la course en ligne des espoirs (U23) des Mondiaux de Zurich, remportée par Niklas Behrens. L'Allemand a été titré après avoir devancé dans un sprint à deux le Slovaque Martin Svrcek après 173 km d'une course partie d'Uster.

Le Suisse Jan Christen a attaqué à 51 km de l'arrivée. Segaert et les autres coureurs belges William Junior Lecerf, Robin Orins, Emiel Vestrynge et Jarno Widar ont mené la poursuite derrière le Suisse. A 21 km de l'arrivée, Widar a attaqué dans la montée de Witikon, provoquant une cassure dans le groupe de poursuivants. Behrens, Svrcek, le Britannique Joseph Blackmore et le Mexicain Isaac Del Toro, équipier de Christen chez UAE Team Emirates durant l'année, ont suivi le Belge.

Behrens et Svrcek sont revenus sur Christen à 10 km de l'arrivée et l'ont tout de suite lâché. Les deux coureurs ont pris une trentaine de secondes d'avance sur le groupe Widar. Un groupe qu'a rejoint Segaert à 3 km de la ligne. Le triple champion d'Europe espoirs du contre-la-montre a attaqué peu après, s'isolant à la troisième place.