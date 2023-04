Alexey Lutsenko s'adjuge la dernière étape en solitaire et remporte le classement général

Alexey Lutsenko a remporté la quatrième et dernière étape du Tour de Sicile (2.1), étape reine qui a emmené les coureurs sur 216 kilomètres de Barcellona Pozzo di Gotto à Giarre en passant par le sommet de l'Etna, en Italie, vendredi. Parti en solitaire à 25 kilomètres du terme, le coureur kazakh de l'équipe Astana Qazaqstan a devancé le Sud-Africain Louis Meintjes (Intermarché-Circus-Wanty) de 40 secondes, et remporte au passage le classement général. L'Italien Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa) a complété le podium en réglant un sprint réduit, à 1:13.

Au classement général, le podium est identique: Lutsenko s'impose avec 44 secondes d'avance sur Meintjes, et 1:07 sur Albanese. Leader au départ de l'étape, le Néo-Zélandais Finn Fischer-Black (UAE Team Emirates) n'a pas résisté aux plus de 4.100 mètres de dénivelé accumulés notamment sur les pentes de l'Etna (17,6 km à 6,1%) et de Scorciavacca (10 km à 6,4%), et termine quatrième. Kobe Goossens (Intermarché-Circus-Wanty) finit sixième.

Plusieurs groupes se sont extraits du peloton au cours de la journée, mais l'attaque décisive s'est dessinée à une trentaine de kilomètres du terme lorsqu'Alexey Lutsenko et le vainqueur sortant, l'Italien Damiano Caruso (Bahrain-Victorious), ont rejoint le groupe de tête. Cinq kilomètres plus loin, le Kazakh a pris la poudre d'escampette et a parcouru la fin de l'étape en solitaire.