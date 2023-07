Arnaud De Lie. "Je perds le maillot orange mais le cap est déjà sur le chrono de Mons"

"J'ai essayé de prendre un bon dernier virage dans ce qui restait du sprint", a indiqué Arnaud De Lie. "Beaucoup de coureurs ont pris l'intérieur du virage et j'ai dû freiner et j'ai donc dû relancer. J'avoue avoir coincé dans les cinquante derniers mètres et je n'ai pu me classer que 4e, malheureusement. Kielich a pris un avantage très vite. J'étais sixième à 50 mètres du dernier virage mais les Alpecin-Deceuninck ont fait ce qu'ils arrivent à faire le mieux, casser les élans, ce qui m'a forcé à freiner. L'étape n'a pas été facile, il y a eu une chute, un peu de panique, c'est ensuite rentré dans l'ordre. Dans la finale, j'ai peut-être réagi à tout un peu trop car mes adversaires essayaient de m'attaquer. En réagissant de la sorte, j'ai certainement montré que j'étais trop fort et cela m'a desservi. Mais je ne peux pas être déçu de mon résultat du jour, les sensations sont bonnes, même si je perds le maillot orange."

Après l'arrivée, Arnaud De Lie a enfourché son vélo de contre-la-montre en vue de l'étape de mardi à Mons. "Je vais faire ce contre-la-montre à fond, il n'y a aucune raison de faire autrement. Mais si je vois que Filippo Ganna m'a pris trois minutes au premier chrono intermédiaire, je m'épargnerai pour l'étape-reine de mercredi à Aubel. C'est la plus dure mais je pense qu'avec une forme et des sensations comme celles que j'avais en début de saison à Bessèges, je peux me défendre et essayer de m'imposer. Je vais en tout cas essayer."