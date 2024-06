Arnaud De Lie très ému après son titre national: "Je n'ai pas de mots"

Arnaud De Lie a écrasé la concurrence de tous les sprinteurs pour s'imposer en puissance et conquérir le titre de champion de Belgique, dimanche à Zottegem. Le jeune coureur wallon a lancé son sprint avant le dernier hectomètre et n'a été remonté par aucun concurrent. De Lie a franchi la ligne en pleurs tout en faisant le geste de la victoire.

"C'est assez incroyable pour moi, je n'ai pas de mots", a déclaré De Lie, très ému après son succès. "Je pense que nous avons fait la course parfaite du début à la fin, c'était la journée des Lotto Dstny, avec ce titre national dix ans après Jens Debusschere. Florian Vermeersch et Victor Campenaerts se sont portés à l'avant très tôt, c'était le plan. Pour ma part, je savais que j'étais très fort et que la finale allait bien me convenir. J'ai conclu victorieusement mais ce succès est une victoire d'équipe."

De Lie a expliqué que la ligne droite d'arrivée était idéale pour lui. "Ca me convenait bien et il y avait 220 kilomètres dans les jambes de tout le monde. J'ai été lancé parfaitement par Milan Menten qui m'a lâché à environ 150 mètres. J'ai pris sur moi, un sprint c'est toujours très dur, je ne suis pas un sprinteur pur mais, encore une fois, l'arrivée était pour moi."