"Aujourd'hui est un autre jour", déclare Cian Uijtdebroeks, victime d'une chute mardi

Cian Uijtdebroeks (Visma - Lease a Bike) faisait partie mardi des nombreux coureurs victimes d'une chute lors de la deuxième étape du tour de Burgos, une course par étapes espagnole de cinq jours, classée en Pro Series. "Ça arrive. C'est loin d'être idéal comme préparation pour la Vuelta", a réagi le jeune grimpeur belge sur les réseaux sociaux.

Cian Uijtdebroeks s'est retrouvé sur l'asphalte lors de la chute massive survenue 35 kilomètres avant l'arrivée de la deuxième étape. Le coureur a toutefois pu regagner sa place dans le peloton par la suite, contrairement à certains de ses concurrents, à l'instar de Tao Geoghegan Hart et Damiano Caruso (qui ont tous les deux abandonné) ainsi que Nairo Quintana (qui a été sérieusement amoché et a perdu plus de 9 minutes).

Ce mercredi, il s'agit d'une étape de montagne avec plusieurs cols à gravir. Cette étape reine, dernière répétition avant le Tour d'Espagne, rallie Lagunas de Neila, une montée longue de 11 kilomètres avec des pentes de plus de 10% de dénivelés. "Aujourd'hui est un autre jour", se réjouit Cian Uijtdebroeks.