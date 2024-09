Auke De Buysser, 7e des juniors: "Avec le vent de face, j'étais cassée avant le sprint"

La préparation du sprint a été perturbée par une chute survenue dans le peloton. "Quelques filles sont tombées, donc on n'a pas pu mettre en place notre train", a expliqué De Buysser. "J'ai fait tout le sprint avec le vent de face, j'étais déjà cassée avant de commencer, il ne me restait plus grand-chose. Mais j'ai vu tout le monde lancer le sprint, donc je me suis dit que je devais y participer aussi", a poursuivi De Buysser.

Championne de Belgique et victorieuse du Grand Prix de Plouay cette année, De Buysser avait été citée comme l'une des favorites avant la course. "Je m'attendais à un peu mieux oui", a confié la coureuse d'AG Insurance-NXTG. "Malheureusement, cela n'a pas marché. Mais j'aurai une autre chance la prochaine fois."