Bahrain Victorious engage Robert Stannard avec effet immédiat

Bahrain Victorious a engagé Robert Stannard avec effet immédiat, a communiqué mercredi l'équipe cycliste bahreïnienne. L'Australien était libre depuis cet hiver après la fin de son contrat avec Alpecin-Deceuninck et a signé un contrat jusqu'en 2025.

Stannard, 25 ans, avait été suspendu provisoirement en août 2023 avant d'écoper d'une suspension rétroactive de la part de l'Union cycliste internationale (UCI) en juin dernier. En 2018 et 2019, des valeurs sanguines dans le passeport biologique du coureur ont fluctué de manière inexpliquée. Le tribunal antidopage de l'UCI avait estimé que l'Australien avait dû utiliser une substance interdite, lui infligeant une suspension de quatre ans à partir du 17 août 2018, date des premières anomalies, qui a donc déjà été purgée.

"C'est fantastique de pouvoir poursuivre ma carrière", a réagi Stannard, cité dans le communiqué. "Je devais faire un choix difficile: accepter la décision et continuer à pratiquer le sport que j'aime ou me battre pour laver mon nom. Je pense que j'ai fait le choix le plus sage. J'espère pouvoir faire les deux sur le long terme mais, pour l'instant, je veux saisir ma chance de courir à nouveau."