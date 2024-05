Benjamin Thomas a "pris le risque de perdre" dans le final

Thomas, le Danois Michael Valgren (EF Education-EasyPost), l'Italien Andrea Pietrobon (Polti Kometa) et son compatriote Enzo Paleni (Groupama-FDJ) sont partis à 77 km de l'arrivée. Ils ont résisté au retour du peloton. "C'était comme une longue poursuite par équipes", a souri Thomas, qui est quintuple champion du monde et médaillé de bronze olympique sur la piste. "C'était une échappée incroyable. Dans le final, tout le monde était à fond. J'ai commencé à y croire à 10 km de l'arrivée, nous avions encore 50 secondes d'avance et le vent dans le dos. Nous savions que nous pouvions jouer avec le peloton, nous étions à 60 km/h et c'est difficile de reprendre du temps à cette vitesse."

Thomas avait failli gagner une étape du Tour de France à Carcassone, en 2022, dans une situation similaire. "Je m'en suis souvenu dans le final. J'ai pensé qu'aujourd'hui pouvait être ma journée. Le final était critique. Quand Pietrobon a attaqué à moins d'1 km de l'arrivée, j'ai pris le risque de perdre. Je me suis dit 'ok, je n'y vais pas'. Tout était parfait aujourd'hui, je n'ai pas de mots."