De grosses ascensions, les Pyrénées en arbitre, les chances belges: voici ce qu'il faut retenir du parcours du Tour de France 2025

Pour le Grand Départ de son édition 2025, l'organisation a choisi la région de Lille et des Hauts de France qui accueillera les trois premières étapes. Les sprinteurs auront l'occasion de se battre pour le maillot jaune lors de la première étape courue sur 185 km autour de Lille. La deuxième étape devrait sourire aux puncheurs entre Lauwin-Planque et Boulogne-sur-Mer sur un parcours accidenté de 211 km. Le lendemain, les sprinteurs devraient à nouveau se disputer la victoire entre Valenciennes et Dunkerque (178 km). "Le Tour longera la frontière belge mais sans jamais la traverser", rappelle Serge Vermeiren au sujet du début de cette Grande Boucle. "C'est un peu l'enferd du nord, mais sans les pavés", précise-t-il à ce sujet.

Le peloton prendra ensuite la route de la Normandie et de la Bretagne avant d'amorcer sa descente vers le Massif central. Après une première journée de repos, le mardi 15 juillet, au lendemain de la fête nationale français, les coureurs aborderont les Pyrénées avec notamment des passages par Hautacam et Luchon Superbagnères. "Ce sera le gros oeuvre de cette édition, avec trois arrivées en altitude", estime notre journaliste.