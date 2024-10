Les stars du cyclisme sont fixées: découvrez le parcours du Tour de France 2025

C'est ce matin que les organisateurs du Tour de France dévoilaient le parcours de l'édition 2025 de la Grande Boucle. L'événement se déroulera donc du 5 au 27 juillet et débutera de Lille, dans le nord du pays, pour rejoindre les Champs-Elysées 3 semaines plus tard. On fait le topo.

Pour le Grand Départ de son édition 2025, l'organisation a choisi la région de Lille et des Hauts de France qui accueillera les trois premières étapes. Les sprinteurs auront l'occasion de se battre pour le maillot jaune lors de la première étape courue sur 185 km autour de Lille. La deuxième étape devrait sourire aux puncheurs entre Lauwin-Planque et Boulogne-sur-Mer sur un parcours accidenté de 212 km. Le lendemain, les sprinteurs devraient à nouveau se disputer la victoire entre Valenciennes et Dunkerque (172 km). Le peloton prendra ensuite la route de la Normandie lors de la 4e étape entre Amiens et Rouen (173 km) à la veille du premier contre-la-montre autour de Caen (33 km). Après une 6e étape entre Bayeux et Vire Normandie (201 km), la Bretagne accueillera la 7e étape entre Saint-Malo et Mûr-de-Bretagne. Les sprinteurs devraient ensuite pouvoir s'exprimer lors des 8e et 9e étapes qui relieront respectivement Saint-Méen-le-Grand à Laval et Chinon à Châteauroux.

La 10e étape aura lieu le lundi 14 juillet, jour de la fête nationale française, dans le Massif Central au départ d'Ennezat et une arrivée au Mont-Doré à la veille de la première journée de repos qui se tiendra exceptionnellement un mardi. Après une 11e étape autour de Toulouse, place aux Pyrénées avec une arrivée à Hautacam lors de la 12e étape avant un chrono individuel de 11 km entre Loudenvielle et Peyragudes. S'ensuivra la 14e étape qui mènera les coureurs de Pau au sommet de Luchon Superbagnères après des passages par les Cols du Tourmalet, de l'Aspin et de Peyresourde. La 15e étape entre Muret et Carcassonne tombera à la veille de la seconde journée de repos.

La troisième semaine débutera par le retour du Mont Ventoux. Le Géant de Provence revient après trois ans d'absence mais l'arrivée avait eu lieu à Malaucène où Wout van Aert s'était imposé. Il s'agira de la première arrivée au sommet du Mont Chauve depuis 2013. En 2016, l'arrivée avait été déplacée au Chalet Reynard en raison du vent dans les derniers kilomètres. Les sprinteurs joueront de nouveau leur carte dans la 17e étape entre Bollène et Valence avant de retrouver les Alpes. La 18e étape partira de Vif et verra les coureurs gravir les pentes des Cols du Glandon et de la Madeleine avant une arrivée au sommet du Col de la Loze à Courchevel. Le lendemain, la 19e étape s'élancera d'Albertville, parcourra notamment les routes du Col du Pré et du Cormet de Roselend et arrivera à La Plagne. La 20e et avant-dernière étape réservera un parcours accidenté entre Nantua et Pontarlier.