Il a dominé... une voiture de rallye: Mathieu van der Poel a battu Sébastien Loeb dans une exhibition

Mathieu van der Poel continue de se préparer pour une nouvelle saison de cyclo-cross. On le sait, la discipline fait partie des grandes spécialités du coureur néerlandais, qui va s'activer encore dès cet hiver pour continuer à y briller. Pour se préparer, il vient de participer à un critérium en Espagne, à Nucia.

À lire aussi Mathieu van der Poel heureux après son sacre mondial qui était un "grand objectif"

Il en a profité pour faire le show en relevant un défi étonnant: défier Sébastien Loeb, au volant d'une voiture de rallye, dans une course à handicap. Les deux sportifs devaient parcourir un circuit court, comprenant deux virages à 360 degrés, et franchir la ligne le plus rapidement possible. À ce petit jeu, c'est le Néerlandais qui s'est imposé, de peu, face à un Français pourtant très rapide.

Un beau succès dans son tableau de chasse.