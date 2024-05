Benjamin Thomas règle un groupe d'échappés et gagne la 5e étape, Pogacar reste en rose

Le Français Benjamin Thomas (Cofidis) a remporté la 5e étape du Tour d'Italie, mercredi. Thomas a réglé un groupe de quatre échappés pour s'imposer après 178 km entre Gênes, en Ligurie, et Lucques, en Toscane. Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a conservé le maillot rose.

Thomas, 28 ans, signe le 10e succès de sa carrière sur route, le premier de la saison et le premier dans un Grand Tour.

Thomas a devancé le Danois Michael Valgren (EF Education-EasyPost), l'Italien Andrea Pietrobon (Polti Kometa) et son compatriote Enzo Paleni (Groupama-FDJ) avec qui il s'était échappé à 77 km de l'arrivée.

Le Giro restera en Toscane jeudi avec la 6e étape entre Torre del Lago Puccini (Viareggio) et Rapolano Terme. Trois secteurs non asphaltés, pour un total de 12 km de 'sterrati', pimenteront la course, qui prévoit aussi la bosse de Serre di Rapolano (8,4% de moyenne avec un passage à 20%) à 5 km de l'arrivée.