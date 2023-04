Benoît Cosnefroy : "Très content d'avoir découvert cette course extraordinaire"

"Ces courses, c'est la fête et je veux les découvrir et les vivre", expliquait le coureur français avant le début de la saison. "Je précise que mon objectif numéro 1 sera les Ardennaises à partir de la Flèche Brabançonne, avec l'Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. »

Le Normand de 27 ans s'est échappé dans ce 107e Tour des Flandres. "J'ai essayé d'anticiper comme c'était prévu mais, sur les pavés, je me sens un peu limité face aux meilleurs. Les trente derniers kilomètres ont été durs, la course a été très longue. Quand j'ai été repris, je sentais bien que Pogacar était le plus fort, il est impressionnant. Je suis vraiment content d'avoir découvert une course comme le Tour des Flandres. C'est juste extraordinaire."