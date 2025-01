Bienvenue en 2025: une pluie de Belges vont s'affronter dans la boue du cyclocross de Baal

Le Cyclocross de Baal lance l'année 2025. Les deux courses Elite, chez les femmes comme chez les hommes, seront à suivre sur RTL Club et RTL Play.

> Suivez le Cyclocross de Baal sur RTL Play

C'est parti pour une nouvelle année, mais les bonnes habitudes ne changent pas: les coureurs les plus déterminés ont rendez-vous à Baal ce mercredi pour la suite du X2O Trophy.

Chez les hommes, tous les regards devaient se tourner vers Mathieu van der Poel, grand favori et véritable roi de Baal. Mais le Néerlandais, victime d'un problème aux côtes, a renoncé au dernier moment. Plusieurs Belges pourraient dès lors en profiter pour briller, comme Eli Iserbyt, en grande forme ces dernières semaines, et Laurens Sweeck, toujours redoutable dans ce genre de conditions.