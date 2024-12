Coupe du monde de cyclocross: Mathieu van der Poel survole une nouvelle épreuve, à Besançon

C'est Toon Aerts qui a signé le meilleur départ mais avec Mathieu van der Poel dans le sillage, son leadership n'a pas duré très longtemps. Seize minutes et un tour et demi à peine pour être précis.

Cinquième course et cinquième victoire pour Mathieu van der Poel. De façon toujours autoritaire. Le Néerlandais a remporté la 8e des 12 manches de Coupe du monde de cyclocross dimanche à Besançon en France.

Van der Poel a programmé 11 courses à son programme hivernal en cyclocross et autant de victoires. Il en est à cinq après des succès à Zonhoven (Coupe du monde) dimanche, Mol (Superprestige) lundi et Gavere (Coupe du monde) mercredi et Loenhout (Exact Cross) vendredi. Derrière, Toon Aerts, 2e à 20 secondes, fait une bonne opération au classement général de la Coupe du monde. Niels Vandeputte, 3e à 36 secondes, complète le podium du jour.

De retour dans les labourés, avec son problème de douleur au nerf sciatique, Eli Iserbyt était de retour après son forfait à Gavere jeudi. Le champion de Belgique finit 4e à 49 secondes juste devant Joran Wyseure, 5e, après avoir connu des problèmes techniques au départ. Le leader au classement de la Coupe du monde, Michael Vanthourenhout a connu des difficultés dans le premier tour le reléguant loin dans le peloton (38e). Sa remontée s'est arrêtée à la 7e place.

Au classement général, Michael Vanthourenhout compte 189 points, pour 164 désormais à Toon Aerts 2e. Joran Wyseure est 3e (126 pts) et Niels Vandeptutte 4e (125 pts). Eli Iserbyt complète le top 5 avec 124 unités.

La prochaine manche est prévue le 5 janvier à Termonde avec en principe Mathieu van der Poel et Wout van Aert au départ. Les amateurs se retrouveront déjà lundi en soirée pour l'épreuve de Superprestige de Diegem. La troisième étape de la Coupe du monde à Cabras en Sardaigne avait été annulée en raison des conditions atmosphériques.