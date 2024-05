Biniam Girmay a quitté l'hôpital après avoir effectué des examens

L'Erythréen Biniam Girmay a quitté l'hôpital, où il a été transporté après deux chutes durant la 4e étape du Tour d'Italie, et a rejoint ses équipiers, a annoncé son équipe Intermarché-Wanty mardi soir, évoquant des "nouvelles rassurantes".

"Après deux chutes, Biniam Girmay a été évacué à l'hôpital pour effectuer des examens approfondis afin de poser un diagnostic détaillé et déceler des éventuelles lésions", a expliqué Intermarché-Wanty dans un communiqué. "Nous connaîtrons les résultats précis dans les prochains jours. Biniam est désormais rentré auprès de ses équipiers, et peut compter sur le soutien moral de tous ses coéquipiers et le staff pour sa remise en forme."

Girmay figurait parmi les victimes d'une première chute qui a impliqué six coureurs. L'Erythréen épaulé par plusieurs personnes, a mis du temps avant de remonter sur son vélo.