Caleb Ewan est déçu après sa deuxième place: "C'est malheureux pour mes coéquipiers"

"C'est dommage mais c'est comme ça", a regretté l'Australien à l'arrivée. "Je ne pense pas avoir fait d'erreur dans le sprint. C'est surtout malheureux pour mes coéquipiers qui ont fait tant de travail pour me mettre en bonne position pour le sprint. Je n'ai pas pu le terminer malheureusement. Dommage, mais voilà".

Caleb Ewan va bientôt rouler à Milan-Sanremo, là où il a terminé deuxième derrière Jasper Stuyven en 2021. "Je me dirige vers Milan-Sanremo avec une préparation différente", a-t-il expliqué. "Je vais m'entraîner très dur pendant deux semaines supplémentaires au lieu de faire Paris-Nice ou Tirreno-Adriatico, parce qu'en tant que sprinter, vous ne récupérez pas aussi bien après quelques étapes."

Le quintuple vainqueur d'étape sur le Tour de France espère voir la chance lui sourire. "J'ai déjà terminé trois fois à la deuxième place cette saison. Parfois, les choses doivent s'arranger. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas. À partir de demain, je vais me concentrer sur quelques blocs d'entraînement difficiles. À Milan-Sanremo, je veux me montrer. Dans l'état actuel, je suis capable de le faire, un peu plus de chance serait la bienvenue."