Caleb Ewan renonce à la course en ligne, Matt Dinham le remplace

"Après des discussions entre Caleb et la direction de l'équipe, Caleb a décidé qu'il ne pouvait pas être à son meilleur niveau pour ces Mondiaux, et il s'est donc retiré de l'équipe", a expliqué, dans un communiqué, Mathew Hayman, le directeur sportif de l'équipe australienne. "Nous souhaitions qu'il fasse partie de l'équipe, mais nous respectons et soutenons pleinement sa décision."

Ewan a abandonné lors de la 13e étape du Tour de France. Il avait terminé troisième de la 3e étape à Bayonne et deuxième le lendemain à Nogaro, deux étapes remportées par Jasper Philipsen.