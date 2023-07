Campenaerts, Frison, Stuyven, "des coureurs de très haut niveau" pour soutenir les leaders

Sven Vanthourenhout a sélectionné six "coureurs de très haut niveau" pour encadrer ses trois leaders sur la course en ligne des championnats du monde de cyclisme à Glasgow, en Écosse, en août prochain. Tiesj Benoot, Victor Campenaerts, Frederik Frison, Yves Lampaert, Jasper Stuyven et Nathan Van Hooydonck auront pour rôle d'emmener l'une des têtes d'affiche vers le maillot arc-en-ciel.

Après le "choix facile" du trio de tête, le sélectionneur national a dû s'attarder sur le reste de l'équipe qui s'élancera pour défendre le titre mondial. "Les dernières places sont à remplir selon les circonstances, le parcours de la course ou les préférences des leaders", a-t-il expliqué lundi en conférence de presse.

Leur impact est non négligeable. "Les autres coureurs peuvent jouer un rôle, selon le scénario de la course", bien que la priorité sera accordée à Evenepoel, Van Aert et Philipsen. "Jasper Stuyven, Yves Lampaert, Tiesj Benoot, ce sont aussi des coureurs de très haut niveau. Mais on ne peut prévoir la situation de course, donc nous verrons."