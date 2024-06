Carlos Rodriguez et Egan Bernal emmènent INEOS Grenadiers qui reprend Laurens De Plus

Carlos Rodriguez et Egan Bernal seront les chefs de file de la formation INEOS Grenadiers au départ de la 111e édition du Tour de France samedi à Florence en Italie. Laurens De Plus est repris par l'équipe britannique qui a communiqué sa sélection pour la Grande Boucle lundi.

Bernal reste sur une 7e place à Paris-Nice, un podium (3e) au Tour de Catalogne et un Tour de Suisse achevé en 4e position.

Côté Laurens De Plus, 28 ans, 5e du Dauphiné cette année, disputera son deuxième Tour de France avec l'ambition de s'illustrer quand la route montera.

INEOS Grenadiers aura une équipe expérimentée sur les routes de France. Ses 8 coureurs repris totalisent ensemble 39 éditions du Tour de France.

L'Espagnol Jonathan Castroviejo et le Polonais Michal Kwiatkowski, pour son 10e Tour de France, le multidisciplinaire britannique Tom Pidcock, ses compatriotes Geraint Thomas, vainqueur en 2018, 2e en 2019 et 3e en 2022, au départ de son 3e Tour de France, et Ben Turner, complètent la liste des engagés pour INEOS Grenadiers.