Carlos Rodriguez remporte le Tour de Romandie au bout de la 5e étape conquise par Godon

L'Espagnol Carlos Rodriguez (INEOS Grenadiers) a remporté le classement général du Tour de Romandie (WorldTour), à l'issue de la 5e et dernière étape dimanche. Le Français Dorian Godon (Decathlon AG2R La Mondiale) a levé les bras sur la ligne après la boucle de 150,8 kilomètres autour de Vernier en Suisse. Il s'est imposé devant l'Italien Simone Consonni (Lidl-Trek) et le Néo-Zélandais Dion Smith (Intermarché-Wanty).

Carlos Rodriguez a défendu avec succès son maillot jaune au cours de la dernière étape. Il obtient la 6e victoire de sa carrière, la première cette saison, et succède au palmarès au Britannique Adam Yates. Sur le podium, le Russe Aleksandr Vlasov et l'Allemand Florian Lipowitz représentent la BORA-hansgrohe, à 7 et 9 secondes. Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) est 4e à 21 secondes.

Les abandons ont été nombreux avant et au cours d'une dernière étape sous la pluie. Thomas De Gendt (Lotto Dstny) ainsi que le vainqueur du contre-la-montre de la 3e étape, l'Américain Brandon McNulty (UAE Team Emirates) ont notamment jeté l'éponge pendant la course.