"Cela fait un peu mal", concède Lennert Van Eetvelt après avoir cru à la victoire

Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) n'est pas passé loin d'un exploit sur la 4e étape du Tour d'Espagne, mardi. Le grimpeur de 23 ans a cru un instant s'imposer au sommet de Pico Villuercas, mais il a dû baisser les bras lorsque le Slovène Primoz Roglic l'a débordé pour lui chiper la victoire sur la ligne. "Cela fait un peu mal", a-t-il concédé à Eurosport après la course, "mais je crois que je serai satisfait de ce résultat dans quelques jours."

Van Eetvelt a néanmoins montré son meilleur visage, deux jours après avoir terminé 5e du sprint de la 2e étape. "Je peux être plus que satisfait de ma forme et du déroulement de la course aujourd'hui", a-t-il retenu. "Si j'avais été battu d'une autre manière, cela aurait été un très beau résultat."

L'objectif est ailleurs, et le Brabançon veut se mêler à la lutte pour le maillot rouge. "Je suis venu pour le classement général ici. C'est une bonne confirmation de ma forme, cela donnera confiance à l'équipe et à moi pour poursuivre cette Vuelta."

Lennert Van Eetvelt est 5e du classement, à 41 secondes de Roglic.