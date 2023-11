Ceylin del Carmen Alvarado s'impose à nouveau et assied sa domination au classement

Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck) a remporté samedi la 3e manche du Superprestige féminin, à Niel. La Néerlandaise de 25 ans est partie dès le premier tour du cross pour terminer au sommet d'un podium complété par ses compatriotes Aniek van Alphen et Annemarie Worst (Cyclocross Reds). La championne de Belgique Sanne Cant (Crelan-Corendon) a fini 5e derrière une autre Néerlandaise, sa coéquipière Manon Bakker.

Au classement du Superprestige, Alvarado compte désormais 44 points, 4 de plus que Worst et 6 d'avance sur Van Alphen.

Sans la championne du monde Fem van Empel et dans des conditions dantesques, les coureuses ont eu un parcours limité à quatre tours de circuit. "Cela en dit long sur la difficulté de ce cross", a réagi Alvarado après la course. "Mais j'en ai quand-même profité. Cela glissait beaucoup et on ne voyait pas vraiment où l'on roulait, il fallait de la chance."